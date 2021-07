1 Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Coronazahlen mit. Foto: Pixabay

Erstmals seit Monaten erlaubte der langsamere Anstieg der Gesamtzahl an Neu-Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis dem Gesundheitsamt eine Verschnaufpause am Wochenende: Über das Wochenende waren keine Infektionszahlen übermittelt worden. Der Blick auf die Statistik richtet sich demnach nun auf mehrere Tage.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Seit Freitag kamen zwei neue Fälle hinzu, beide in Villingen-Schwenningen. Seit Pandemiebeginn haben sich in der Region demnach 9997 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 9765 davon gelten als genesen (+7 im Vergleich zum Freitag), 211 verstarben mit oder an dem Virus (+0) und aktuell mit Covid-19 infiziert sind 21 Personen im Landkreis – davon zwölf Fälle mit einer Mutation. Die Delta-Variante tauchte bislang noch nicht im Landkreis auf.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag vier am Coronavirus erkrankte Personen. Von den derzeit 46 Intensivbetten sind 43 belegt – allerdings keines durch einen Corona-Fall. Kein einziger Corona-Patient liegt derzeit auf der Intensivstation des Klinikums.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 7,1 an (Stand: Montag, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 7,5.