Schwarzwald-Baar-Kreis - Acht weitere Todesfälle wurden am Mittwoch in Verbindung mit dem Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis registriert. Damit steigt die Zahl derer, die an oder mit Corona seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 gestorben sind auf 250.

Am Mittwoch wurden 15 925 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 389 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 18 819 (+ 339), die Genesenen sowie 250 Todesfälle sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 2644 Personen (- 58) mit dem Virus infiziert.

Neue Infektionen werden aus fast allen Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: Bad Dürrheim (16), Blumberg (17), Bräunlingen (6), Brigachtal (11), Dauchingen (7), Donaueschingen (20), Furtwangen (10), Hüfingen (6), Königsfeld (1), Mönchweiler (6), Niedereschach (6), Schonach (2), Schönwald (5), St. Georgen (10), Triberg (8), Tuningen (5), Unterkirnach (7), Villingen-Schwenningen (192) sowie Vöhrenbach (4).

Im Schwarzwald-Baar Klinikum werden am Mittwoch 123 am Coronavirus erkrankte Personen behandelt. 22 Corona-Patienten befinden sich laut Divi-Intensivregister auf der Intensivstation, davon müssen drei invasiv beatmet werden (Stand Mittwoch, 10 Uhr). Aktuell sind vier Betten frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 845,6 (Stand Diensttag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 883,6, am Dienstag vor einer Woche bei 674,6.