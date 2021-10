1 Auch Kinder werden zunehmend gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Sommer

Schwarzwald-Baar-Kreis - Am Wochenende kamen 93 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zur kreisweiten Statistik dazu. Laut Gesundheitsamt gibt es bis dato 12 157 Ansteckungen seit Pandemiebeginn (+93 im Vergleich zum Freitag), 11 398 Genesene (+128) und weiterhin 219 Todesfälle, in welchen Menschen mit oder an dem Virus gestorben sind.

Delta-Variante weiterhin dominant

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 540 Personen (-35), 120 Personen davon sind vollständig geimpft. Mit Stand zum Sonntag wurden 4485 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 540 an Covid-19 Infizierten sind 378 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, alle diese Fälle sind Delta-Varianten. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 17 am Coronavirus erkrankte Personen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilt, sind im Landkreis von insgesamt 46 Intensivbetten aktuell 36 belegt, drei davon durch Corona-Patienten. Keiner von ihnen muss invasiv beatmet werden (Stand: Montag, 9 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 158,8 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr). Am Samstag lag der Wert bei 174,8.

Was tun im Falle des Falles?

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung.