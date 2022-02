1 Die Maske ist obligatorisch, wenn man während der Pandemie im Landkreis unterwegs ist. Foto: Sauer

741 neue Corona-Fälle – so viele wie am Dienstagmorgen wurden für den Schwarzwald-Baar-Kreis noch nie gemeldet.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Demnach gibt es nun seit Pandemiebeginn über 30 000 Infektionen, genauer: 30 450 (+741) im Vergleich zum Vortag. Am Dienstag wurden darüber hinaus 28 029 Fälle von Genesenen gemeldet (+467) sowie 306 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2115 Personen (+274). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag 35 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von 48 Intensivbetten derzeit 44 belegt, sechs davon durch Coronapatienten, invasiv beatmet werden muss von diesen aber keiner mehr (Stand: Dienstag, 10.15 Uhr). Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz in seinem aktuellen Lagebericht für den Schwarzwald-Baar-Kreis aktuell mit 1157,0 an (Stand: Montag, 16 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 994,0.

Die neuen Fälle verteilen sich über das komplette Kreisgebiet wie folgt: Bad Dürrheim (+28), Blumberg (+2), Bräunlingen (+23), Brigachtal (+19), Dauchingen (+28), Donaueschingen (+87), Furtwangen (+28), Gütenbach (+1), Hüfingen (+34), Königsfeld (+20), Mönchweiler (+3), Niedereschach (+13), Schonach (+6), Schönwald (+13), St. Georgen (+44), Triberg (+8), Tuningen (+3), Unterkirnach (+12), Villingen-Schwenningen +364) und Vöhrenbach (+5).