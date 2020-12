Corona im Schwarzwald-Baar-Kreis 681 Personen mit Covid-19 infiziert

109 Abstriche am Mittwoch

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 92 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister sind derzeit fünf Intensivbetten frei, 14 Corona-Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe, Brandenburger Ring 150, in Schwenningen wurde am Mittwoch von 109 Personen ein Abstrich genommen. Das Abstrichzentrum ist das nächste Mal am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Über die Weihnachtstage hat die Einrichtung wie folgt geöffnet: Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 11 Uhr. Geschlossen hat das Abstrichzentrum am Samstag, 26. Dezember, und am Samstag, 2. Januar. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden.

Zudem steht an den Feiertagen der ärztliche Bereitschaftsdienst unter Telefon 116 117 bereit.

Die Corona-Hotlines des Gesundheitsamts (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79) sind wieder am Montag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar.