1 Das Landratsamt informiert über die Corona-Zahlen. Foto: Murat

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - 206 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch. Somit steigt die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie vor fast zwei Jahren auf 24 550. Bereits wieder gesund sind 23 405 Personen (+ 37 zum Vortag). 297 Todesfälle (keine Änderung) sind insgesamt zu beklagen. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 848 Personen (+ 169). Mit Stand zum Mittwoch wurden 60 Fälle mit der Omikron-Variante durch die Labore gemeldet.

13 Corona-Patienten auf Intensivstation

Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind derzeit 13 Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, sechs davon müssen invasiv beatmet werden (Stand Mittwoch, 14 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 315,2 (Stand Dienstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag der Wert bei 289,8. Die Hotline des Gesundheitsamtes ist am Freitag, 7. Januar, nicht besetzt, teilt das Amt mit.