1 Eine FFP2-Maske hängt an einem Fenster-Griff – die Schutzmasken haben die meisten Menschen derzeit stets griffbereit. Foto: Scheurer

Die Zahl der Coronafälle steigt im Schwarzwald-Baar-Kreis weiterhin rasant an. Am Mittwoch wurden 539 neue Infektionen verzeichnet.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus mit und meldet 28 157 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 128 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt aktuell bei 30 989 (+ 539), die Genesenen sowie 308 Todesfälle (+ 2) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 2524 Personen (+ 409) mit dem Virus infiziert.

Sieben-Tage-Inzidenz

Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz in seinem aktuellen Lagebericht für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 1292,8 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 1157,0.

35 Corona-Patienten im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Mittwoch 35 am Coronavirus erkrankte Personen. Ein Blick in die Intensivstation: Dort sind laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts drei Betten frei (Stand Mittwoch, 9.30 Uhr). Acht Corona-Patienten werden intensivmedizinisch behandelt, einer davon muss derzeit invasiv beatmet werden

