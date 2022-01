1 Die Impfstrategie und der allgemein leichtere Verlauf der Infektion mit der Omikron-Welle zeigen Wirkung – die Zahl der wirklich schwerwiegenden Fälle am Klinikum ist geringer. Foto: Sommer

Das Coronavirus kennt kein Wochenende. So kamen seit Freitag 521 Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis dazu.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Die Zahl der Ansteckungen seit Pandemiebeginn im Schwarzwald-Baar-Kreis stieg auf nun 29 709 (+521 seit Freitag), gleichzeitig wurden am Montag 27 562 Genesungen gemeldet (+1114) und weiterhin 306 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 1841 Personen (-593). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 33 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von 48 derzeit betreibbaren Intensivbetten 41 belegt, sechs davon durch Coronapatienten. Invasiv beatmet werden muss derzeit keiner der Coronapatienten am Schwarzwald-Baar-Klinikum mehr.

Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz in seinem aktuellen Lagebericht für den Schwarzwald-Baar-Kreis aktuell mit 994,0 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr). Am Samstag wurde kurzfristig die Tausender-Marke überschritten, dann lag der Wert bei 1017,0.

Bei Symptomen

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Wer keine Symptome einer Corona-Infizierung hat, jedoch ein positives Selbst-, Schnell- oder Pooling-Testergebnis oder wer über die "Corona-Warn-App" des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige "erhöhtes Risiko" erhalten hat oder wer in einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder in einem vergleichbar vulnerablen Bereich wie beispielsweise in einem Krankenhaus, Dialysezentrum oder in einer Obdachlosenunterkunft behandelt oder untergebracht wird, kann sich an die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis unter Telefon: 07721/9 13 79 45 wenden. Die Terminvereinbarung ist regulär wie folgt möglich: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr. Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/.