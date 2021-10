1 Alltag: Der Griff zum Test. (Symbolfoto) Foto: Reichel

Schwarzwald-Baar-Kreis - Traditionell werden in den vergangenen Monaten dienstags eher geringe Neuinfektionen vermeldet. So auch in dieser Woche. Das Gesundheitsamt berichtet von 12 158 Corona-Infektionen (+1 im Vergleich zum Vortag) seit Pandemiebeginn, von 11 469 Genesenen (+71) sowie 219 Todesfällen (+0).

470 aktive Fälle

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 470 Personen (-70), 105 Personen davon sind vollständig geimpft. Mit Stand zum Montag wurden 4533 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 470 an Covid-19 Infizierten sind 359 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, alle Fälle sind Delta-Varianten. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag zwölf am Coronavirus erkrankte Personen. Von aktuell 46 Intensivbetten im Landkreis sind 41 belegt, drei davon durch Corona-Patienten (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Dienstag, 16 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 152,7 an.

Was gegebenenfalls zu tun ist

Nach wie vor gilt: Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.