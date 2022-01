453 Ansteckungen an einem Tag im Schwarzwald-Baar-Kreis

1 Mund-Nase-Bedeckungen am Kaffeetisch – wer sich im Lokal bewegt, braucht für diese Fälle eine Maske. Foto: Bein

Die Ansteckungszahlen steigen weiter – nun kamen binnen eines Tages in der Pandemie 453 Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis dazu.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Demnach stieg die Zahl der Ansteckungen seit Pandemiebeginn nun auf 28 763 (+453 im Vergleich zum Vortag), gleichzeitig wurden am Donnerstag bis dato 26 073 Genesungen gemeldet (+10) sowie 306 Todesfälle (+0) und aktuell 2384 mit Covid-19 Infizierte (+443). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 28 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den aktuell 48 verfügbaren Intensivbetten im Kreis derzeit 42 belegt, vier davon durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss (Stand: Donnerstag, 11.15 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 849,3 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr). Am Vortag lag dieser Wert bei 779,3

Die 453 neuen Fälle verteilen sich quer durch den ganzen Landkreis: Bad Dürrheim (18), Blumberg (25), Bräunlingen (11), Brigachtal (7), Dauchingen (14), Donaueschingen (27), Furtwangen (19), Gütenbach (2), Hüfingen (16), Königsfeld (16), Mönchweiler 87), Niedereschach (13), Schonach (8), Schönwald (6), St. Georgen (21), Triberg (9), Tuningen (4), Villingen-Schwenningen (229) und Vöhrenbach (1).