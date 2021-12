1 Auch immer mehr Jugendliche und Schüler lassen sich jetzt impfen. Foto: Modla

Vor dem Wochenende meldete das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises noch einmal aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in der Region.















Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Fallzahlen in Bezug auf das Coronavirus steigen im Schwarzwald-Baar-Kreis weiter. Das Gesundheitsamt meldet 424 Neuinfektionen. Am Freitag informierte die Behörde über 16 435 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 246 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 19 677 (+ 424), die Genesenen sowie 253 Todesfälle (+ 1) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 2989 Personen (+ 177) im Landkreis mit dem Virus infiziert.

In allen 20 Städten und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises sind Neuinfektionen zu verzeichnen: Bad Dürrheim (21), Blumberg (12), Bräunlingen (8), Brigachtal (9), Dauchingen (4), Donaueschingen (37), Furtwangen (12), Gütenbach (1), Hüfingen (12), Königsfeld (2), Mönchweiler (7), Niedereschach (4), Schonach (5), Schönwald (3), St. Georgen (38), Triberg (12), Tuningen (7), Unterkirnach (3), Villingen-Schwenningen (219) sowie Vöhrenbach (8).

Drei freie Intensivbetten

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag 116 am Coronavirus erkrankte Personen. 21 Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden, drei davon werden laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts invasiv beatmet (Stand Freitag, 11 Uhr). Drei Intensivbetten sind frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 928,3 (Donnerstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 869,5, am Donnerstag vorige Woche bei 796,7.