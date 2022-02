1 Schnelle Gewissheit hinsichtlich einer möglichen Corona-Infektion versprechen diverse Schnelltests. Foto: Klose

4169 Kreisbewohner sind aktuell laut Statistik mit dem Coronavirus infiziert.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilte die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. So stieg die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn auf 36 888 (+293 im Vergleich zum Vortag), am Freitag wurden zudem 32 408 Genesungen bislang gemeldet (+770), sowie 311 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 4169 Personen (-477).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 51 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von 48 Intensivbetten im Landkreis Schwarzwald-Baar 44 belegt, sechs davon durch Coronapatienten, von welchen aktuell keiner invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht für die Region mit 1912,9 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Am Vortag lag dieser Wert bei 2157,6.

Die 293 neuen Fälle verteilen sich im Landkreis wie folgt: Bad Dürrheim (14), Blumberg (11), Bräunlingen (2), Brigachtal (9), Dauchingen (5), Donaueschingen (23), Furtwangen (15), Gütenbach (1), Hüfingen (14), Königsfeld (6), Mönchweiler (1), Niedereschach (9), Schonach (4), St. Georgen (22), Triberg (4), Tuningen (4), Unterkirnach (4), Villingen-Schwenningen (141) und Vöhrenbach (4).