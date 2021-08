2 Testen ist weiterhin angesagt, die Pandemie dauert an. Foto: Gollnow

Pandemie: Ansteckungen an zwölf Orten

Die Zahl der Infizierten in der Region stieg auch am Wochenende weiter an – auch Geimpfte sind unter den aktuellen Fällen.

Auch Geimpfte sind vor Corona-Infektionen nicht gefeit, das zeigt die jüngste Kreis-Statistik – aber: Sie sind dort in der Unterzahl.

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). 49 Neuinfektionen sind seit dem Wochenende in die kreisweite Corona-Statistik eingeflossen. Laut Gesundheitsamt des Landkreises summieren sich die Coronafälle seit Pandemiebeginn nun auf 10 431 (+49 im Vergleich zum Freitag), es gibt 10 012 Genesene (+43) sowie 214 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 205 Personen (+6).

Von den derzeit 206 laufenden Fällen sind 38 Personen geimpft (Stand 30.08.2021, 14 Uhr), so Kristina Diffring, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten.

Mit Stand zum Sonntag wurden 2982 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 205 Infizierten sind 157 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, davon 156 mit der Delta-Variante. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Montag 22 am Coronavirus erkrankte Personen, sechs davon auf der Intensivstation, einer muss invasiv beatmet werden.

Von den aktuell insgesamt 46 Intensivbetten im Landkreis sind 35 belegt (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Montag, 9.30 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 70,9 an (Stand: Montag, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 72,9.

Die 49 neuen Fälle verteilen sich im Kreisgebiet wie folgt: Villingen-Schwenningen (23), Donaueschingen (5), Bad Dürrheim (6), Blumberg (2), Bräunlingen (3), Brigachtal (2), Dauchingen (1), Furtwangen (1), Hüfingen (1), Königsfeld (1), St. Georgen (3) und Unterkirnach (1).