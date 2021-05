4 Grafik: © Schwarzwälder Bote / Quelle: Landratsamt Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Gesundheitsamt teilt die neuen Zahlen mit

Das Gesundheitsamt im Landratsamt in Villingen-Schwenningen teilt die neuen Zahlen mit. Erstmals seit Tagen gab es wieder mehr Ansteckungen.

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Die Zahl der Coronafälle in der Region seit Pandemie-Beginn stieg am Donnerstag auf 9639 (+37 im Vergleich zum Vortag). Das Gesundheitsamt meldete zudem 9187 Fälle mit Genesenen (+51) sowie noch immer 201 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten in der Region bei 251 Personen (-14). Von den aktuell 251 an Covid-19 Infizierten sind 151 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Donnerstag 31 am Coronavirus erkrankte Personen. Von 46 Intensivbetten insgesamt sind 40 belegt. 14 Coronapatienten liegen auf der Intensivstation, einer von ihnen muss invasiv beatmet werden (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Donnerstag, 10.30 Uhr).

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 52,2 (Stand Mittwoch, 16 Uhr), am Vortag lag die Inzidenz bei 67,8 (Quelle: Landesgesundheitsamt). Somit liegt der Wert den dritten Tag in Folge unter 100.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Mittwoch von 38 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen.

Die 37 neuen Fälle verteilen sich wie folgt in der Region: Blumberg (2), Donaueschingen (2), Furtwangen (4), Hüfingen (2), Niedereschach (1), St. Georgen (6), Tuningen (1), Villingen-Schwenningen (18) und Vöhrenbach (1).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat über die Pfingstferien nur mittwochs geöffnet, also wieder am 2. Juni. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721/9 13 76 70 geschaltet.

Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotlines sind freitags von 8 bis 11.30 Uhr erreichbar.

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Schwenningen, Waldeckweg 25, sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. Termine unter: 116 117 oder online unter: www.impfterminservice.de.