36 neue Infektionen am Wochenende

1 Das Gesundheitsamt gibt die aktuellen Corona-Zahlen bekannt.Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis an zwei Tagen übers Wochenende verzeichnet.

36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis an zwei Tagen übers Wochenende verzeichnet.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Sonntag wurden 5717 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 42 zum Freitag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6021 (+ 36 zum Freitag), die Genesenen sowie 168 Todesfälle (+ 2 zum Freitag) sind hierin enthalten. Aktuell sind somit 136 Personen (- 8 zum Freitag) mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 57,9 (Stand Samstag, 16 Uhr) an.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Personen mit Symptomen können sich an den Hausarzt wenden.