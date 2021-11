1 Der 2G-Check ist an vielen Stellen unerlässlich geworden bei der Freizeitgestaltung. Foto: Walzberg

Auch am Donnerstag meldete das Landratsamt die aktuellen Zahlen zur Pandemie in der Region.















Schwarzwald-Baar-Kreis – Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. 341 neue Fälle wurden am Mittwoch registriert.

Die Behörde berichtet über 14 551 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 293 zum Vortag). Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden insgesamt 16 907 Fälle (+341) registriert, die Genesenen sowie 240 Todesfälle (+ 1) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2116 Personen (+ 47).

Die Neuinfektionen verteilen sich auf Bad Dürrheim (20), Blumberg (14), Bräunlingen (6), Brigachtal (8), Dauchingen (14), Donaueschingen (23), Furtwangen (14), Hüfingen (7), Königsfeld (8), Mönchweiler (2), Niedereschach (15), Schonach (4), Schönwald (4), St. Georgen (24), Triberg (3), Tuningen (16), Unterkirnach (1), Villingen-Schwenningen (150) sowie Vöhrenbach (8).

Lage im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Mittwoch 111 am Coronavirus erkrankte Personen. Auf der Intensivstationen müssen laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts 16 Corona-Patienten behandelt werden, vier davon müssen invasiv beatmet werden (Stand Mittwoch, 12 Uhr).

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundeitsamt aktuell mit 674,6 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 600,4, am Dienstag vor einer Woche bei 626,2.