Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

41 Corona-Patienten in der Klinik

Am Donnerstag wurden 331 neue Fälle gemeldet – die Gesamtzahl bekannt gewordener Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt damit nun bei 79 108. Gleichzeitig stehen in der Statistik bislang 78 089 Genesungen (+163 im Vergleich zum Vortag), mit 369 Todesfällen ein weiterer im Vergleich zum Vortag und aktuell 650 aktiv infizierte Personen (+167). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 41 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis in seinem aktuellen Lagebericht mit 564,7 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr) – am Tag zuvor lag der Wert bei 524,3.