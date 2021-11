1 Abstand halten ist noch immer das Gebot der Corona-Pandemie. Foto: Charisius

289 neue Infektionen seit Freitag – die Coronazahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis steigen extrem.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Seit Freitag werden zudem zwei weitere Todesfälle im Schwarzwald-Baar-Kreis dem Coronavirus zugeschrieben, die Zahl derjenigen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, stieg damit auf nun 228 (+2 seit Freitag). Das Gesundheitsamt meldete am Montagmorgen die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Demnach stieg die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn auf nun 13 967 (+289 seit Freitag, 5. November), zudem wurden 12 856 Genesene gemeldet (+216), die Zahl der aktuell an Covid-19-Infizierten liegt aktuell bei 883 Personen (+71), 204 Personen davon sind vollständig geimpft.

16 Coronafälle auf der Intensivstation

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 55 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut werden derzeit 16 Coronapatienten auf der Intensivstation behandelt, zwei davon müssen invasiv beatmet werden. Von den aktuell 50 verfügbaren Intensivbetten im Landkreis seien 46 belegt (Stand: Montag, 9.15 Uhr).

Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt mit 286,6 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr), am Vortag lag sie bei 288,4, am Sonntag vor einer Woche bei 252,7.

Das ist bei Symptomen zu tun

Nach wie vor gilt: Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.