Auch nach den Lockerungen bitten manche Händler oder Gastronomen um Abstand und Masken. Foto: Sauer

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

Niedrigste Inzidenz im Land

Am Freitag wurden eine Gesamtzahl von 70 041 Corona-Infektionen für den Schwarzwald-Baar-Kreis gemeldet – 242 mehr als am Tag zuvor. Zudem gibt es bislang 67 390 Genesungen (+577 im Vergleich zum Vortag). Die Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Virus gebracht werden, summierten sich auf 349 (+1). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2302 Personen (-336). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag 93 am Coronavirus erkrankte Personen. Das Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts berichtet von 46 verfügbaren Intensivbetten insgesamt, 45 davon, die belegt sind – sieben durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 722,5 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr), das ist der niedrigste Wert im ganzen Land. Das traf auch schon am Tag zuvor zu, damals lag dieser Wert bei 785,0.