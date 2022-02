1 Abstand halten ist weiterhin angesagt. Foto: Zinken

Die Coronazahlen steigen weiterhin an. Die Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt über der 2000er-Marke.















Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Infektionen nehmen rasant zu. Alleine am Samstag vermeldete das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises 2129 Neuansteckungen für die Region, seit Pandemiebeginn gab es damit schon 23 192 Infektionen mit dem Coronavirus in der Region. Die Zahl der aktuell mit Covid-19 Infizierten ist damit auf 4267 gestiegen, die Zahl der Todesfälle mit 309 konstant geblieben. 29 616 Genesungen wurden am Samstag im Schwarzwald-Baar-Kreis gezählt.

Die Lage im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum lagen am Samstag 48 Coronapatienten, laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von 48 Intensivbetten im Landkreis derzeit 41 belegt, sieben davon durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss.

Das Landesgesundheitsamt errechnete auch am Wochenende den aktuellen Inzidenzwert für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Für die Region gibt es die Sieben-Tage-Inzidenz im aktuellen Lagebericht nun mit 2185,8 an (Stand: Samstag, 16 Uhr). Zum Vergleich: Im Landkreis Tuttlingen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1397,5, in Rottweil bei 1175,7. Am Vortag lag der Inzidenzwert für den Schwarzwald-Baar-Kreis bei 2158,1 Ansteckungen je 100 000 Einwohner, bezogen auf die vergangenen sieben Tage.