210 neue Fälle an einem Tag

1 Eine Mund-Nase-Bedeckung hängt an einem Fenster – allzu weit weg legen kann man dieses Accessoire derzeit allerdings nicht. Foto: Scheurer

So viele Neuinfektionen gab es noch nie: 220 neue Coronafälle meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Schwarzwald-Baar am Freitagmorgen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Zahlen klettern immer höher. Das Gesundheitsamt des Landkreises Schwarzwald-Baar meldete auch am Freitagmorgen die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus in der Region. Demnach gibt es jetzt 14 484 bestätigte Coronafälle im Schwarzwald-Baar-Kreis seit Beginn der Pandemie (+220 im Vergleich zum Vortag), 13 235 Genesene (+101), weiterhin 232 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus, und aktuell Infiziert sind derzeit 1017 Kreisbewohner (+119).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum mussten 78 Personen mit einer Corona-Infektion stationär aufgenommen werden. Dort sind von aktuell 46 verfügbaren Intensivbetten 39 belegt, sechs davon durch Coronapatienten, wovon einer invasiv beatmet werden muss (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Freitag, 8.15 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 368,8 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 349,5.