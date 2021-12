1 Abstand halten und Maske tragen – das ist das Gebot der Pandemie. Foto: Sauer

205 Neuinfektionen und insgesamt 23 383 Ansteckungen seit Pandemiebeginn – mit diesen Zahlen steuert der Schwarzwald-Baar-Kreis auf das Weihnachtsfest zu.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Zahl der Genesenen steigt – mittlerweile wurden 21 235 Genesene gezählt (+219 im Vergleich zum Vortag) – aber auch die Todesfälle nehmen zu – 281 Tote (+4 Fälle zum Vortag) werden mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht und sollen mit oder an einer Infektion gestorben sein.

Sieben invasiv Beatmete

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 1867 Personen (-18). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 100 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Lage entspannte sich auch ein wenig bezüglich der Intensivbetten-Belegung – so sind von den 50 Intensivbetten nun 45 belegt, 21 durch Coronapatienten, wovon laut Divi-Intensivregister des sieben invasiv beatmet werden müssen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Tagesbericht mit 405,4 an, am Tag zuvor lag der Wert bei 469,7.

Feiertagsmodus der Anlaufstellen

Während der Feiertage gelten für die Anlaufstellen in Sachen Corona teilweise veränderte Öffnungszeiten. So ist die PCR-Abstrichstelle des Landkreises wie folgt erreichbar: Samstag, 25. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr, am Montag, 27., Dienstag, 28., Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. Dezember, von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr, am Freitag, 31. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die PCR-Abstrichstelle hat am Freitag, 24., und am Sonntag, 26. Dezember, sowie am Samstag, 1., Sonntag, 2., und Donnerstag, 6. Januar ,geschlossen. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 und der Mailadresse gesundheitsamt@Lrasbk.de ist aufgrund der Feiertage des Gesundheitsamtes an folgenden Tagen nicht besetzt: Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, Silvester, Freitag, 31. Dezember, sowie am Donnerstag, 6., und Freitag, 7. Januar. Ansonsten ist die Hotline ist wie folgt regulär erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.