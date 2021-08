1 Das Gesundheitsamt informiert über die aktuellen Corona-Zahlen. Foto: Pixabay

Wie sich die Corona-Pandemie im Schwarzwald-Baar-Kreis entwickelt, ist der aktuellen Statistik des Gesundheitsamts zu entnehmen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie lag am Mittwoch bei 10 190, somit sind 19 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag zu verzeichnen. Das ist der stärkste Zuwachs innerhalb eines Tages seit dem 8. Juni. 9879 Fälle wurden gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 8 zum Vortag). Bei den bislang registrierten 214 Todesfällen gab es keine Änderung. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 97 Personen (+ 11 zum Vortag).

Sechs erkrankte Personen im Schwarzwald-Baar-Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich sechs am Coronavirus erkrankte Personen. Derzeit muss laut DIVI-Intensivregister kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt werden (Stand Mittwoch, 8.30 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 33,9 (Stand Dienstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag der Wert bei 32,5, am Dienstag vor einer Woche bei 24,0.

Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in Schwenningen, Waldeckweg 25, Corona-Schutzimpfungen ohne eine Anmeldung an. Von montags bis freitags kann von jeweils 11 bis 19 Uhr jeder, der geimpft werden möchte, vorbeikommen. Zudem gibt es diese Möglichkeit am Samstag, 21. August. Am 27. August bleibt das Impfzentrum geschlossen.