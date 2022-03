1 Eineinhalb Meter Abstand sollen es in der Regel sein, um Infektionen zu verhindern. Foto: Schutt

Das Infektionsgeschehen in der Region verlangsamt sich tendenziell – neue Fälle aber gibt es aber zum Wochenbeginn dennoch.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt des Landratsamtes teilte zu Beginn der neuen Woche die aktuellen Zahlen mit. Demnach gibt es seit Freitag 1513 weitere Infektionen mit dem Coronavirus, insgesamt wurden damit in der Region bis dato 66 857 Ansteckungen gezählt seit Beginn der Pandemie. Die gute Nachricht: Am Montag wurden 62 494 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+2616 seit Freitag) sowie kein weiterer Todesfall, 337 sind es nun insgesamt (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 4026 Personen (-1103). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 119 am Coronavirus erkrankte Personen – laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den insgesamt 48 Intensivbetten 43 belegt, 16 durch Coronapatienten, von welchen drei invasiv beatmet werden müssen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 2254,4 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Am Tag zuvor lag dieser Wert bei 2233,3 (Stand: Mittwoch, 16 Uhr).