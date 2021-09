1 Auf einer steigenden Impfquote ruht noch immer viel Hoffnung. (Symbolfoto) Foto: Sommer

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region um Villingen-Schwenningen steigt weiter.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Immer mehr Ansteckungen mit dem Coronavirus sind im Schwarzwald-Baar-Kreis zu verzeichnen. Über das Wochenende kamen 115 Infektionen zur Statistik hinzu – laut Gesundheitsamt sind nun 10.917 Infektionen bekanntgeworden (+115 im Vergleich zum vergangenen Freitag) seit Pandemiebeginn, 10 325 Personen sind genesen (+70), hinzu kommen 215 Todesfälle (+0).

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 377 Personen (+45), 71 Personen davon sind vollständig geimpft. Mit Stand zum Sonntag wurden 3343 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 377 an Covid-19 Infizierten sind 233 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, in allen Fällen handelt es sich um die Delta-Variante.

Von 46 verfügbaren Intensivbetten sind 39 belegt

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag zehn am Coronavirus erkrankte Personen. Leicht angestiegen ist die Zahl der Intensivpatienten unter den Coronafällen: drei liegen auf der Intensivstation, zwei davon müssen invasiv beatmet werden. Von den aktuell 46 verfügbaren Intensivbetten sind 39 belegt (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Montag, 9.30 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Schwarzwald-Baar gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 135,1 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr). Am Samstag lag sie bei 129,4.