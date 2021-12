1 Das Coronavirus sorgt für hohe Infektionszahlen. Foto: Pixabay

Schwarzwald-Baar-Kreis - Als erster Landkreis in Baden-Württemberg überschritt er am Samstag die 1000er-Marke der Sieben-Tage-Inzidenz. Diese gibt das Landesgesundheitsamt für Samstag mit 1010,5 an. Am Sonntag (Stand 16 Uhr) kletterte sie sogar noch weiter auf 1030,2 – auch am Sonntag der einzige vierstellige Wert im Land.

Die angrenzenden Landkreise Tuttlingen (959,9) und Rottweil (799,8) folgen auf Platz zwei beziehungsweise drei in Baden-Württemberg.