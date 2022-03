1 In de Krankenhäusern spielt das Virus zwar keine Hauptrolle mehr, ins Gewicht fällt es aber trotzdem angesichts vieler Erkrankter. Quelle: Unbekannt

Schwarzwald-Baar-Kreis - Jeden Tag veröffentlicht das Gesundheitsamt des Landratsamtes nun schon seit rund zwei Jahren die neuesten Zahlen zur Corona-Pandemie in der Region.

Jeden Tag neue Fälle

Jeden Tag kommen neue hinzu – von Donnerstag auf Freitag waren das 567 Fälle. Zudem gibt es jetzt bislang 53 865 Genesene (+1417), 329 Todesfälle (+1) und 6384 aktuell an Covid-19 Infizierte (-851).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag, 18. März, 103 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den aktuell 48 betriebsbereiten Intensivbetten im Landkreis 36 belegt, elf durch Coronapatienten, von welchen zwei invasiv beatmet werden müssen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 2350,2 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr), am Tag zuvor lag dieser Wert bei 2602,5.