Corona im SBK 93 Corona-Patienten im Klinikum

Schwarzwald-Baar-Kreis - Lediglich 20 neue Fälle flossen von Montag auf Dienstag in die kreisweite Corona-Statistik ein. Demnach sind bislang 3629 Infektionen in der Region bekannt geworden (+20 zum Vortag), in 2940 (+71) gelten die Infizierten als wieder genesen, die Zahl der Todesfälle stieg auf 83 (+2). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 606 Personen (-53). Im Abstrichzentrum in Schwenningen wurde am Montag von 92 Personen ein Abstrich genommen.