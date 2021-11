1 Die größten Sprünge gab es in Rottweil und Bösingen. Foto: © Gilang Prihardono – stock.adobe.com

Es geht weiter nach oben mit der Inzidenz im Kreis Rottweil.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Lag man am Mittwoch noch bei unter 200, so hat sich die Zahl inzwischen mehr als verdoppelt (412,4). Die größten Sprünge bei den Infektionszahlen in den Städten und Gemeinden gab es in Rottweil, Bösingen und Schramberg.