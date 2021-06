1 Die Corona-Lage ist im Kreis Rottweil im Griff. Symbolfoto: © peterschreiber.media – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Die Corona-Lage scheint im Kreis Rottweil im Griff zu sein. Mit einer Inzidenz von 3,6 wurde am Dienstagnachmittag ein neuer Tiefstwert im Jahr bekannt gegeben.

Kreis Rottweil. Während am Dienstag ein erneutes Unwetter über die Region zog und der Diskussion um den Klimawandel neue Nahrung geben dürfte, herrscht an anderer Front Entwarnung. Das Corona-Virus, das die Menschen seit eineinhalb Jahren in Atem hält, scheint – zurzeit zumindest – im Kreis Rottweil eingedämmt zu sein. Bis auf fünf Gemeinden (Aichhalden, Hardt, Rottweil, Schramberg und Villingendorf) sind alle im Kreis Rottweil offiziell coronafrei. Es gibt noch 17 aktive Fälle, acht Kontaktpersonen wurden ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Tagen einstellig – das hat es seit vergangenem Jahr nicht mehr gegeben. Am Dienstagnachmittag gibt das Landesgesundheitsamt für den Kreis einen Wert von 3,6 heraus. Landesweit liegt die Inzidenz bei 6,6. Auch bei den Nachbarn sieht es gut aus, alle Nachbarlandkreise sind einstellig.