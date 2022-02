Zweiter Wahlgang im Liveticker Marco Gauger wird neuer Bürgermeister in Bad Wildbad

Die Bürgermeisterwahl in Bad Wildbad geht in die zweite Runde. Bei der ersten Wahl am 23. Januar konnte keiner der insgesamt acht Kandidaten die nötige Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erringen.