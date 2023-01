1 In die Klinik darf nur, wer ein negatives Testergebnis hat. Mancher huscht aber so durch. Foto: Gentsch/dpa / Montage: Kieninger

Die Helios-Klinik in Rottweil ist am Kapazitätslimit. Sind die Probleme teilweise hausgemacht? Einige Bürger kritisieren, dass die erforderlichen Corona-Tests in der Klinik nicht kontrolliert würden – und jeder munter rein- und rausspaziert. Und dann naht noch die Fasnet.















Kreis Rottweil - Ein negativer Corona-Test ist – ebenso wie das Tragen einer FFP2-Maske – in Krankenhäusern Pflicht. Mancher wundert sich allerdings, dass der Test am Empfang der Helios-Klinik in Rottweil gar nicht kontrolliert werde. "Das juckt niemand", sagt eine Leserin. Dass im Innern dann Patienten angesteckt würden und mit Corona noch länger im Krankenhaus liegen, sei kein Wunder, so der Vorwurf. Mit diesem steht sie nicht allein. Auch andere Stimmen werden laut, dass die Tests nicht genügend kontrolliert würden.