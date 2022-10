1 Der Verlauf der Inzidenz im Kreis Rottweil im Jahr 2021 (unten) und in diesem Jahr (oben). Foto: Proxima Studio – stock.adobe.com/Grafik: Landratsamt/Montage: Holweger

Während die Kliniken durch recht viele Covid-Patienten belastet sind, sinkt die Inzidenz im Kreis aktuell leicht. Doch wie aussagekräftig ist dieser Wert überhaupt? Stark steigende Fallzahlen gibt es übrigens bei der Influenza.















Kreis Rottweil - Angesichts der aktuellen Corona-"Frühherbstwelle" bewertet das Landratsamt am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz die neusten Entwicklungen. Dabei geht es auch um die Frage: Wie aussagekräftig ist die Inzidenz eigentlich?

Landrat Wolf-Rüdiger Michel zieht zunächst Vergleiche zum vergangenen Herbst. Die Erkrankungszahlen seien für den diesjährigen Oktober viereinhalb mal so hoch wie noch 2021. Im Moment scheine die Welle zwar etwas abzuebben, so Michel mit Blick auf die sinkende Inzidenz, doch diese sei "nicht das Maß aller Dinge". Primär müsse man schauen, wie viele Menschen mit Corona in den Kliniken liegen.

Kliniken sind belastet

Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam erklärte: "Letztes Jahr im Oktober waren die Kliniken voll, dieses Jahr sind sie wieder voll". Der Unterschied sei, dass die BA-Varianten, die derzeit grassieren, zwar hochinfektiös seien, aber nicht so viele schwere Verläufe verursachen – anders als die Delta-Variante im vergangenen Herbst, die zu sehr schweren Erkrankungen geführt hatte.

Dennoch belaste die "schiere Menge" an Patienten die Kliniken im Kreis deutlich. Intensivbetten seien rar. Zudem sei die Welle aktuell recht früh gestartet. Die gute Nachricht: Laut Adam gebe es kaum noch Kinder, die sich mit Corona infizieren.

Nur PCR-Tests fließen in die Inzidenz

Und was ist nun mit der Inzidenz, die sich aktuell wieder nach unten entwickelt? Wie ist deren Aussagekraft? Adam betonte, dass in die Sieben-Tage-Inzidenz tatsächlich nur die PCR-Tests einfließen – die ja keine Pflicht mehr sind. Dem Gesundheitsamt werden zudem auch positive Schnelltests gemeldet, diese fließen aber nicht in die Inzidenz ein. Warum das?

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Adam, dass dies ausdrücklich vom RKI so gefordert werde. In der Tat gebe es natürlich "solche und solche" Schnelltests, was die Qualität angeht. Landrat Michel ergänzt, dass es dem RKI um deutschlandweit vergleichbare und belastbare Daten gehe. Deshalb würden nur die PCR-Tests für die Inzidenz herangezogen.

Adam schätzt, dass die Corona-Zahlen im Kreis Rottweil eigentlich doppelt so hoch sind, als die Inzidenz dies aussagt. Der aktuelle Rückgang könne im Übrigen von vielen Faktoren, auch "Zufälligkeiten" abhängen, wie der Landrat meint. Rückgänge und Anstiege seien nicht immer zu erklären.

Grippewelle früher als sonst

Eine deutliche Entwicklung nach oben gibt es derweil bei der Influenza. Die Grippewelle hätte den Kreis in diesem Jahr erstaunlich früh erreicht, sagt der Gesundheitsamtsleiter. 2021 habe man insgesamt nur fünf echte Influenzafälle gehabt, in diesem Jahr sei man jetzt schon bei 20 angelangt, darunter etliche schwere Verläufe. Auch in Sachen Grippe werde deshalb die Impfung dringend empfohlen. Dies sei auch gemeinsam mit der Corona-Impfung möglich.

Es mache nun durchaus Sorge, wenn im weiteren Verlauf des Herbsts und Winters die Influenza auf Corona trifft, was die Belastung des Gesundheitswesens und die Lage in den Klinken angeht. Momentan habe man noch Glück mit dem Wetter. meint Adam. "Die Menschen halten sich noch viel draußen auf – dies wird sich aber ändern."