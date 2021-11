1 Die aktuellen Zahlen steigen und steigen. Foto: © kock – stock.adobe.com















Kreis Rottweil. Nun hat es kräftig gerummst bei der Sieben-Tage-Inzidenz: 262,5 sind ein gewaltiger Sprung nach oben. Die meisten neuen Fälle im Kreis mit zehn wurden in der Gemeinde Bösingen gezählt. Aber auch in der Stadt Rottweil gab es neun neue Erkrankte an Covid 19. Die Gemeinde Eschbronn weist derzeit in der Statistik als einzige eine Null aus. 15 statt 14 Erkrankte sind in den Kliniken.