Das Infektionsgeschehen im Kreis ist deutlich zur Ruhe gekommen, auch wenn die Inzidenz am Donnerstag wieder leicht gestiegen ist.

Kreis Rottweil - Heinz-Joachim Adam, der Leiter des Gesundheitsamts, sieht Parallelen zum vergangenen Jahr und macht eine saisonale Komponente beim Pandemieverlauf aus. 2020 seien die Infektionszahlen zur selben Zeit ebenfalls stark zurückgegangen. Auch die Höchststände von 2020 und 2021 seien zeitlich vergleichbar. Das Virus grassierte am stärksten in den Kalenderwochen 14/15 im Jahr 2020 und 15/16 in diesem Jahr. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart gibt am Donnerstagabend für den Kreis einen Inzidenzwert von 4,3 an – nach 2,1 am Vortag. Landesweit liegt der Neuinfektionswert bei 5,8.

Getrübt wird die gute Inzidenz durch ein stark nachlassendes Impfinteresse bei fortschreitender Dominanz der Delta-Mutante.