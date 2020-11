Corona im Kreis Rottweil Stagnation der Zahlen - aber kein Rückgang

Jetzt mehr Schnelltests

In den Schulen und Kindergärten gebe es immer wieder vereinzelte Infektionen, aber kein größeres Ausbruchsgeschehen. Nahezu alle Schulen und Schularten seien betroffen. Die Teststrategie habe sich inzwischen – auch auf Landesebene – geändert. Durch den Einsatz von Schnelltests werde vermieden, dass wie zu Beginn ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen. "Quarantänen werden individuell ausgesprochen, wir fokussieren uns auf die Nebensitzer und die davor und dahinter", so Adam.

Auch in zwei Heimen sei es durch den Einsatz von Schnelltests gelungen, den Ausbruch zu verhindern, in zwei anderen leider nicht. Besuche müssten zwar eingeschränkt werden, dennoch werde in Absprache mit der Heimleitung nach Lösungen gesucht, um Kontakt mit Angehörigen zu ermöglichen.

Mehr Patienten stationär

Die Zahl der Menschen, die im Zuge einer Covid-19-Erkrankung stationär in den Klinken des Kreises behandelt werden müssen, habe sich auf 18 erhöht. Drei Patienten würden beatmet.

Die Entwicklung der Impfstoffe macht dem Gesundheitsamtsleiter Hoffnung. Man bereite Kühllagerungsmöglichkeiten vor und plane die Einrichtung von speziellen Impfplätzen.

Michel begrüßt Gesetz

Landrat Michel betont, er begrüße die Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes. Bisher habe alles über die Generalklausel abgehandelt werden müssen, nun seien Grundrechtseingriffe "kalkulierbarer". Mit Blick auf die Proteste gegen das Gesetz sagt Michel: "Grundrechte sind ein hohes Gut, aber kein Grundrecht ist schrankenlos." Schrankenlose Freiheit stoße irgendwann auf das Grundrecht eines anderen. Und dann regiere letztendlich die Macht des Stärkeren. "Der Staat hat aber auch die Aufgabe, die Grundrechte der Schwächeren zu schützen." Wer von einer "Corona-Diktatur" spreche, der verhöhne all jene, die wirklich unter einer Diktatur leiden oder leiden mussten.

Wie Thomas Seeger von der Ortspolizeibehörde erklärt, hat das Gesetz momentan keine direkten Auswirkungen. Insgesamt bezeichnet Seeger die Lage als "angespannt". Nur wenn sich alle an die Beschränkungen halten, könnten neue Beschränkungen vermieden werden.

Schüler gut vernetzt

Erfreulich ist für Gesundheitsamtsleiter Adam weiterhin, dass es Gemeinden wie Schiltach, Eschbronn oder Vöhringen mit geringem Infektionsgeschehen gibt. Und bei Corona-Fällen in der Schule sei die Vernetzung der Schüler eine große Hilfe. "Wenn einer betroffen ist, wissen ruckzuck alle Bescheid."

42 neue Fälle

Am Donnerstag werden 42 neue bestätigte Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet, 451 Fälle gelten als aktiv. Insgesamt steigt die Zahl der positiv Getesteten im Kreis damit auf 1687. Es sind 30 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion bekannt.