Kreis Rottweil (cor). Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist mit einem Wert von 7,9 am Sonntag wieder geringfügig gesunken. Am Freitag lag der Wert bei 8,6. Alle umliegenden Landkreise liegen darunter, am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Freudenstadt mit 4,2. Auf dem Dash-Board des Kreises Rottweil werden acht belegte und zwei freie Intensivbetten angezeigt. Es gibt keinen Covid-Patienten, der intensivmedizinisch behandelt werden muss.