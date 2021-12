1 303,9 statt 410,2: Die Zahlen sinken im Landkreis Rottweil. Foto: © Corona Borealis - stock.adobe.com

Ein Hoppala kann dem Betrachter der Homepage des Landesgesundheitsamts entfahren: die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 303,9.















Kreis Rottweil - Dieser markante Sprung nach unten ist in gewisser Weise eine "frohe Botschaft" – auch wenn dies mehr für Freunde der Statistik gelten mag. Das Gefühl hält bei so vielen – von Weihnachten einmal abgesehen – mit diesem Sinken kaum Schritt. Lag sie, die Sieben-Tages-Inzidenz, am Mittwoch noch bei 445,9, so sank sie am Donnerstag auf 410,2. Und: Generell sind andere Kreise weniger gebeutelt. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt wird mit 222,0 angegeben.