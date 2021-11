1 Die Zahl der schwer erkrankten Covid-Patienten steigt. Die aggressivere Form des Virus macht sich deutlich bemerkbar. Foto: Grubitzsch/dpa-Zentralbild

Wenn der Ernst der Lage durch Zahlen ausgedrückt werden kann, dann durch diese: Inzwischen liegen 45 Corona-Patienten stationär in den Kliniken im Kreis Rottweil, davon sieben auf der Intensivstation.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Die Entwicklung ist weiterhin erschreckend, auch wenn die Inzidenzkurve in den vergangenen Tagen stagnierte. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt stetig – und das, obwohl Personal und Auslastung ohnehin schon am Limit lagen. Es gibt im Kreis Rottweil – Stand Donnerstag – kein freies Intensivbett mehr. Dass von den zehn vorhandenen Betten sieben durch Covid-Patienten belegt sind, dürfte wohl auch dem letzten Kritiker etwas Wind aus den Segeln nehmen. Fünf der Patienten müssen beatmet werden.

Beatmungsdauer bei 203 Stunden

Die Statistik der Helios-Klinik gibt weiteren Aufschluss: So liegen Covid-Patienten in Rottweil im Durchschnitt 7,5 Tage auf der Intensivstation. Die durchschnittliche Beatmungsdauer pro Patient beträgt 203 Stunden. Bislang mussten allein in der Helios-Klinik – das Oberndorfer Krankenhaus also nicht mitgerechnet – 111 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, insgesamt 688 wurden stationär behandelt und entlassen, 113 Patienten sind an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Der überwiegende Teil der Patienten ist nach Angaben der Helios-Klinik ungeimpft.

Unterschiede in den Gemeinden

Nicht zuletzt die aggressivere Form des Virus, die aktuell grassiert, sorgt für die schnelle Steigerung der Fallzahlen. Der Gesamtverlauf der Pandemie, den die Helios-Klinik auf ihrer Homepage in einer Grafik darstellt, zeigt die deutlichen Unterschiede von den ersten Wellen und dem jetzigen gravierenden Anstieg.

Auch in den Gemeinden im Kreis gibt es große Unterschiede. Während die Zahl der Fälle in einigen Gemeinden aktuell leicht sinkt, verzeichnen Oberndorf, Schramberg und Sulz ein weiteres Plus von je 25. Auffällig ist weiter Aichhalden mit einem Plus von 14 auf jetzt 91 Fälle.