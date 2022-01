1 Die bisher bekannt gewordenen Omikron-Fälle in den Gemeinden im Kreis. Spitzenreiter ist Schramberg. Foto: Ernst / Grafik: Landratsamt Rottweil/ Montage: Kleinau

Die Omikron-Variante verbreitet sich jetzt auch im Kreis Rottweil rasant. Aktuell sind 240 Fälle bekannt. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein, so Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam am Dienstag. Immerhin bestätige sich aktuell, dass die Krankheitsverläufe nicht so schwer wie bei Delta sind.















Kreis Rottweil - Nach der Weihnachtspause meldet sich das Landratsamt am Dienstag erstmals in einer Telefonkonferenz zur aktuellen Lage zur Wort. Trotz zuletzt gesunkener Inzidenz sind die Infektionszahlen des Januar und die Prognosen des Gesundheitsamts ernüchtern. Die Zahlen werden wieder nach oben gehen, sagt Gesundheitsamtsleiter Adam. Omikron greife rasch um sich. Waren es in KW 52 noch 68 Fälle, sind es in KW 1 schon 168. Die ersten Fälle waren kurz vor Weihnachten bekannt geworden.

Die 20- bis 29-Jährigen sind besonders betroffen

"Wir rechnen in den nächsten Tagen mit einem deutlichen Anstieg der Infektionen", so Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Am Samstag seien 78 Neuinfektionen gemeldet worden, am Sonntag 86. Das sei für ein Wochenende sehr viel. Bei der Altersstruktur ragen laut Michel die 20- bis 29-Jährigen klar heraus. Das seien eben die, die viel unterwegs sind und sich treffen, vermutet Michel. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 17 500 Bürger im Kreis Rottweil mit dem Corona-Virus infiziert. 233 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind zu beklagen.

Quarantäneregeln im Blick

Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam versucht, nach zwei Jahren Pandemie "trotz aller Schrecklichkeit" auch die eher erfreulichen Aspekte herauszustellen. Unter anderem sei zu beobachten, dass die Betroffenen mitmachen, sich an die Quarantäneregeln halten, sich genau informieren. Auch wenn er verstehe, dass es angesichts der häufigen Änderungen des Regelwerks zu Missmut kommt. Adam weist erneut auf die übersichtlichen Verhaltensregeln für Infizierte und Kontaktpersonen auf der Homepage des Landratsamts hin. Eine gute Nachricht sei auch, dass die Laufzeit der Impfstützpunkte vom Land verlängert wird.

Es zeige sich, dass die Impfung auch bei der neuen Variante zur Bekämpfung beiträgt. Bislang seien alle Omikron-Fälle in der Kontaktverfolgung abgedeckt. Und: Adam lässt durchblicken, dass ihm Omikron lieber ist als die gefährliche Delta-Variante, die für sehr viele schwere Verläufe auf der Intensivstation und Todesfälle gesorgt habe. Dennoch lässt er keinen Zweifel daran, dass Omikron durch die Masse an Infektionen das Gesundheitssystem künftig massiv belasten werde. Und auch Omikron könne die Blut-Hirn-Schanke überwinden, was durch neurologogische Veränderungen zu Long Covid-Symptomen führen könne.

Von den Betroffenen hätten rund 50 Prozent keine Symptome, die andere Hälfte Fieber, Kopfschmerzen und teilweise Geruchsverlust. Bei den bekannten Fällen seien 34 Prozent nicht geimpft, 42 Prozent ohne Boosterimpfung und 24 Prozent mit Boosterimpfung.

Zu wenig Neuimpfungen

In den Impfstützpunkten in Rottweil, Schramberg und Sulz wurden zum Ende des vergangenen Jahres 4370 Impfungen vorgenommen, in diesem Jahr 1246. Allerdings gebe es nur rund fünf Prozent an Neuimpfungen. Dies sei zu wenig, so Landrat Wolf-Rüdiger Michel, gleichwohl er sich über jeden freue, der sich für die Impfung entscheidet. Wie Martine Hielscher von Gesundheitsamt erklärt, seien auch Kinderimpftage in Planung, die voraussichtlich Ende nächster Woche stattfinden sollen. Näheres werde noch bekanntgegeben.

In Heimen gibt es aktuell vier infizierte Bewohner und acht Mitarbeiter. Aus den Schulen, die nun wieder gestartet sind, liegen laut Heinz-Joachim Adam noch keine Meldungen über Ausbrüche vor.

Neue Corona-Verordnung Schule

Zum Stichwort Schulen und Kindergärten hatte Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger einiges zu berichten. Die neue "Corona-Verordnung Schule", die am Montag in Kraft trat, umfasst unter anderem die Änderungen bei der Testpflicht, die nun – außer bei geboosterten Schülern – in der ersten Schulwoche täglich zu erfolgen hat. Schulen erhalten damit außerdem flexible Reaktionsmöglichkeiten, was den Übergang in Fernunterricht oder Hybridunterricht angeht. Ausnahme bilden die sonderpädagogischen Einrichtungen und Abschlussklassen. Ohne Präsenzangebote muss es für bestimmte Altersgruppen Notbetreuung geben, wenn die Eltern berufstätig sind. In Kindergärten sei es den Trägern überlassen, ob sie Tests vor Ort durchführen oder Tests zuhause durch die Eltern genehmigen, betont Seeger.

Verharren in Alarmstufe II

Die schlechte Nachricht: Eigentlich hat der Kreis Rotweil am Dienstag den fünften Tag in Folge die Inzidenz von 450 unterschritten und wäre damit aus der Alarmstufe II gekommen. Doch daraus wird nichts, da das Land die Alarmstufe II am Dienstag grundsätzlich verlängert hat. Neu ist auch eine FFP2-Maskenpflicht in Gastronomie und Einzelhandel. Grund ist auch hier die zu erwartetende rasante Ausbreitung von Omikron.