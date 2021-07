1 Die Corona-Pandemie ist im Kreis erlahmt. Foto: © Romolo Tavani – stock.adobe.com

Das Virus ist im Kreis Rottweil noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Doch so gut wie. Es gibt aktuell noch sechs aktive Fälle.

Kreis Rottweil - Die Inzidenz im Kreis Rottweil bewegt sich weiter im grünen Bereich. Das Landesgesundheitsamt gibt am Dienstagnachmittag für den Kreis einen Wert von 5,0 bekannt, landesweit beträgt dieser 5,2. Das Landratsamt meldet, Stand Dienstag um 10.30 Uhr, insgesamt sechs aktive Fälle (in Rottweil und Schramberg je drei), in den vergangenen sieben Tagen gab es vier neue Corona-Fälle. In den Kliniken im Kreis wird kein einziger Patient intensivmedizinisch behandelt. Dennoch sind zehn Intensivbetten belegt, eines ist noch frei. In den Nachbarkreisen sieht das Infektionsgeschehen so aus – Tuttlingen 2,8, Schwarzwald-Baar 6,6, Ortenau 3,5, Freudenstadt 4,2 und Zollernalb 2,1.

Die Delta-Mutante scheint sich weiter durchzusetzen. Landesweit beträgt der Anteil inzwischen 45 Prozent.