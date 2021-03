1 700 Impfungen täglich könnten im Kreisimpfzentrum verabreicht werden, wäre genügend Impfstoff da. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Inzidenz liegt mit 65,1 weiter über dem Grenzwert von 50. Am Dienstag wurden acht neue Corona-Fälle im Landkreis bekannt. Damit steigt die Zahl auf 5248 Fälle. Die Infektionszahlen waren Thema im Verwaltungsausschuss des Landkreises.

Kreis Rottweil - SPD-Kreisrat Berthold Kammerer hatte einige Fragen an die Landkreisverwaltung mitgebracht. Eine betraf die Folgen der im Herbst beklagten Enge in den Schulbussen. Kammerer wollte wissen, ob man daraufhin vermehrt Corona-Ausbrüche registriert habe.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel erwiderte, dass es keinerlei Anhaltspunkte dafür gebe, dass der Schülerverkehr für ein größeres Ausbruchsgeschehen sorge – sofern man die Maske trage.

Immer wieder fielen ihm jedoch beim Vorbeifahren an Bushaltestellen Schüler auf, die sich ohne Maske um ein Smartphone scharten, merkte er an. Auch mancher Erwachsene halte sich nicht an die Masken-Regel. "Das ist der tatsächliche Schwachpunkt im ÖPNV", stellte Michel klar.

Derzeit 200 Impfungen pro Tag

Auf Kammerers Frage, wie stark das Impfzentrum derzeit ausgelastet sei und ob man die Öffnungszeiten nicht ausweiten könne, erklärte der Landrat, dass man derzeit 200 Impfungen pro Tag vornehme. Würde man über die nötige Anzahl an Impfdosen verfügen, so könnte man bis zu 700 Impfungen täglich vornehmen, sagte Michel. Dann könne man einen Zwei-Schicht-Betrieb einführen und an sieben statt fünf Tagen in der Woche impfen. Davon sei man aber leider noch ein Stück weg.

Berthold Kammerer erkundigte sich angesichts des Ausbruchgeschehens in den Pflegeheimen danach, wie es um die Einhaltung der Hygienevorschriften stehe. Dort werde genau auf die Hygiene geachtet, antwortete Michel.

Positiv bei den Ausbrüchen aufgefallen, sei die Wirksamkeit der Impfungen. So hätten sieben von acht Infizierten bereits eine Erstimpfung hinter sich gehabt und dank dieser deutlich mildere Krankheitsverläufe erlebt als andere Infizierte. Diese Beobachtung wurde auch von FDP-Kreisrat und Mediziner Gerhard Aden bestätigt.

Quote bei Pflegeheim-Beschäftigten noch ausbaufähig

Angesichts dessen drückte Michel die Hoffnung aus, dass sich mancher andere aus einem Pflegeheim, der eine Impfung bisher abgelehnt habe, sich doch noch dafür entscheide. Erfreulich sei die Impfquote bei den Bewohnern und Beschäftigten des Schiltacher Pflegeheims. Diese liege bei rund 90 Prozent. Anderenorts sei die Quote, insbesondere bei den in der Pflege Beschäftigten, noch ausbaufähig und liege teilweise bei nur 35 Prozent, merkte Michel an.

Thomas Albrechts (CDU) Vorschlag, die Zahl der Geimpften im Kreis auf die Website des Landkreises zu stellen und laufend zu aktualisieren, um einen Anreiz zu bieten und zu zeigen, wie weit man schon gekommen ist, stieß ob des großen Verwaltungsaufwands für das Impfzentrum auf wenig Enthusiasmus.

Markus Huber (FWV) merkte dazu an, dass die Zahlen ohnehin nicht verlässlich seien, da sich auch Menschen aus anderen Landkreisen in Rottweil impfen lassen könnten und umgekehrt.

Positiv hob der Landrat das Engagement der Kommunen bei den Testzentren hervor. Dennoch dürfe man nicht der Scheinsicherheit eines negativen Testergebnisses erliegen, meinte Michel. Zum einen sei dieses nur eine Momentaufnahme, zum anderen sei der Schnelltest nicht zu 100 Prozent sicher.

Derzeit liegt die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis Rottweil bei 216. Ein kleiner Trost: Während die Fallzahlen von Samstag auf Montag um 28 angestiegen sind, so sind es diesmal von Montag auf Dienstag lediglich acht neue Fälle. Von einer Entspannung der Lage kann aber bei Inzidenzzahlen weit jenseits der 50 immer noch keine Rede sein.