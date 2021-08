1 Seit Wochenbeginn werden im Landkreis wieder mehr Menschen geimpft. Laut Gesundheitsamt kommen als Gründe gleich mehrere Möglichkeiten in Betracht. Foto: benjaminnolte – stock.adobe.com

Seit Anfang der Woche scheint die Zahl der Impfungen wieder anzuziehen. Auf der anderen Seite schließen immer mehr kommunale Testzentren. Wie stellt sich die Lage im Landkreis Rottweil dar?

Kreis Rottweil - Tatsächlich nehmen nach den Feststellungen des Kreisgesundheitsamtes seit Beginn der Woche die Impfungen bei den Jugendlichen ab zwölf Jahren etwas zu. Dazu könnte, heißt es weiter, die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) beigetragen haben.

Seit außerdem "Offenes Impfen" im Kreisimpfzentrum (KIZ) angeboten werde, kämen pro Tag zwischen 50 und 100 Personen zur Impfung. Rückmeldungen von der Ärzteschaft zur derzeitigen Situation lägen dem KIZ allerdings nicht vor.

Bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich jetzt vermehrt impfen lassen, kann das Gesundheitsamt auf unsere Nachfrage bisher nicht ausmachen. Es biete sich ein gemischtes Bild, heißt es von dort.

Laut Einschätzung des Gesundheitsamtes könnte ein Aspekt für die steigenden Impf-Zahlen bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich die Empfehlung der Stiko sein, diese auch zu impfen. Denkbar sei, dass sich die Eltern nun sicherer fühlten, die Impfung nun verstärkt für ihre Kinder zu nutzen.

Dennoch schließt das Gesundheitsamt einen Zusammenhang zwischen der neuen Corona-Verordnung und der steigenden Impfbereitschaft nicht ganz aus. So müssen Ungeimpfte für viele Veranstaltungen einen aktuellen Test bereithalten, es gilt weiter die sogenannte 3G-Regel.

Das Gesundheitsamt verweist allerdings auch auf viele niederschwellige Impfangebote, bei denen man sich unkompliziert ohne Termin impfen lassen könne.

Mit der neuen Corona-Verordnung wird die Nachfrage nach Tests wieder steigen. Gleichzeitig haben viele kommunale Testzentren, wie das in Dunningen, wohl für immer ihre Türen geschlossen. "Wir sind nicht dazu da, einen Restaurantbesuch zu ermöglichen", so hatte Bürgermeister Peter Schumacher seine Entscheidung unter anderem begründet. Droht hier vielleicht in absehbarer Zeit ein Engpass?

Das Gesundheitsamt fürchtet dies augenscheinlich nicht. Auch nach dem Wegfall der Allgemeinverfügung zur Bürgertestung hätten einzelne Kommunen sowie einzelne Unternehmen, Apotheken und (Zahn)Arztpraxen auch weiterhin ihr Interesse und die Bereitschaft zur Durchführung der Bürgertestungen gezeigt. Bereits 23 solcher Teststellen, inklusive Apotheken und Arztpraxen, seien im Kreis vom Gesundheitsamt registriert und genehmigt worden.

Mehr Tests erwartet

Da die neue Verordnung wieder eine Zunahme der Testungen erwarten lasse, hätten bereits einzelne Kommunen sowie weitere Unternehmen und Personen signalisiert, dass sie Interesse an der Errichtung oder Wiederaufnahme von Bürgerteststellen hätten.

Das Gesundheitsamt stehe mit solchen Kandidaten bereits in Kontakt, um nach Prüfung der notwendigen Hygienekonzepte diese einzeln zu beauftragen. Geht es auf lange Sicht dann doch wieder zurück zum kommunalen Testzentrum? Grundsätzlich sei es die Entscheidung einer jeden Kommune, ob sie wieder Bürgertestungen anbieten wolle, stellt das Gesundheitsamt klar.

Auch sei es richtig, dass es für manche Kommune nach Wegfall der Allgemeinverfügung zu einem stärkeren bürokratischen Aufwand kommen könne.

Es stehe jeder Kommune allerdings frei, externe Dienstleister zu nutzen oder mit den lokalen Apotheken, Ärzten oder Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten.

