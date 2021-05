Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Geht es jetzt für den Kreis Rottweil endlich in die richtige Richtung? Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 106,5 ließ am Dienstag Hoffnung aufkeimen. Am Mittwoch dann die schier unglaubliche Zahl: 91,5. Wie wird es weitergehen? Der Hunger nach Zahlen und Fakten ist groß. Die Infos der Rottweil Kreisbehörde fließen jedoch – leider – etwas spärlicher als anderswo.