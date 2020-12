Corona im Kreis Rottweil Lage stabilisiert sich weiter

Insgesamt haben sich im Kreis Rottweil seit Ausbruch der Pandemie 2009 Einwohner angesteckt und sind positiv getestet worden. 152 Fälle gelten als aktiv. Am Dienstag kommt kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hinzu, es bleibt also bei 40 Todesfällen. Der Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 142,3.

In den beiden am schlimmsten betroffenen Nachbarkreisen, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen, ist der Wert in den vergangenen Tagen auf mehr als 220 angestiegen, am Dienstag auf rund 200 zurückgegangen.