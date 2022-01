1 Der Kreis bietet spezielle Kinderimpftage an. Foto: Michael/dpa

An den Impfstützpunkten des Kreises in Rottweil, Schramberg und Sulz finden Kinderimpftage statt. Dabei sind laut Gesundheitsamt erfahrene Kinderärzte im Einsatz.















Kreis Rottweil - In den Impfstützpunkten im Landkreis Rottweil werden am 22. Januar (Rottweil), am 25. Januar (Schramberg) und am 26. Januar (Sulz) Impftermine speziell für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren angeboten. Das Landratsamt organisiert die Aktion.

Die Sonderaktionen finden statt am: Samstag, 22. Januar, von 13 bis 19 Uhr am Standort Rottweil, Marienstraße 2 (der reguläre Impftag von 9 bis 13 Uhr für Personen ab 12 Jahren entfällt an diesem Tag), am Dienstag, 25. Januar, 15 bis 19 Uhr Standort Schramberg, Szene 64, Geißhaldenstraße 49, am Mittwoch, 26. Januar, von 14 bis 18 Uhr Standort Sulz, Backsteinbau, Bahnhofstraße 40.

An den Kinderimpftagen sind laut Gesundheitsamt erfahrene Kinderärzte im Einsatz, die genügend Zeit für die kleinen Impflinge mitbringen. Zur Verfügung steht der Kinderimpfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer. Die Sonderimpftermine sind nur für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren reserviert, wird betont. Ältere Kinder und Jugendliche (ab 12 Jahren) können jederzeit zu den regulären Öffnungszeiten der Impfstützpunkte geimpft werden.

Terminvereinbarung per Hotline

Eine Impfung ist ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Anmeldungen unter der Telefonnummer 0741/2 44 84 70 am Freitag, 14. Januar, von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr und am Montag, 17. Januar, von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr.

Bei der Anmeldung wird auch der Termin für die Zweitimpfung im Abstand von drei Wochen vergeben. Die Kinder müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Mitzubringen sind: Impfpass, Krankenversicherungskarte, Ausweis