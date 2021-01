Corona im Kreis Rottweil Jetzt 34 Kräfte der Bundeswehr im Einsatz

Auch die Lage in den Heimen habe sich deutlich verbessert, erklären Michel und Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam unisono. Die Impfungen kommen voran. Mittlerweile gibt es im ganzen Kreis aktuell noch elf Infektionen bei Bewohnern und vier beim Personal. Mit dem Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach werde nun bereits im ersten Heim der Termin für die Zweitimpfung durchgeführt. Die Impfungen in weiteren Häusern laufen kontinuierlich weiter.

Bislang haben laut Michel im Bereich der Pflege 732 Personen die Erstimpfung erhalten und im Kreisimpfzentrum 228 Personen – darunter 24 Klinikbeschäftigte. 108 Zweitimpfungen im Gottlob-Freithaler-Haus kommen hinzu.

Personal wird entlastet

Die neu eingetroffenen Soldaten sollen in den Heimen die Testungen von Externen wie Besuchern und Handwerkern vornehmen. Damit könne das Pflegepersonal entlastet werden freut sich Michel, der ausdrücklich für die Hilfe der Bundeswehr dankt. Wie Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger erklärt, werden sie jetzt in die Arbeit eingewiesen. Vor allem der richtige Umgang mit der Vollschutzausrüstung sei wichtig. 16 weitere Soldaten arbeiten in der Kontaktnachverfolgung, acht im Kreisimpfzentrum.

Dort haben sich laut Landrat Michel einiges in der Datenverarbeitung verbessert, dennoch müsse man die Bürger wegen des "komplexen Anmeldesystems" weiter um Geduld bitten. Er dankt allen Städten, Gemeinden und Helfern, die die Senioren auf dem Weg zu Impfung unterstützen.

Impfstoff weiter knapp

An der knappen Impfstofflage ändert sich vorerst nichts. Laut Kreisbrandmeister Nicos Laetsch werden bis Ende Februar weiterhin 580 Impfdosen pro Woche erwartet. Mit dem Betrieb in der Rottweiler Stadthalle zeigt sich Laetsch sehr zufrieden. Es gebe keine Probleme und es habe noch keinen Fall mit Nebenwirkungen gegeben. Eine Person sei bislang nicht zum Termin erschienen. Um den aufgetauten Impfstoff in solchen Fällen nicht zu verschwenden, gebe es eine "Standby"-Gruppe bei Mitarbeitenden im Impfzentrum, die dann die Impfung in Anspruch nehmen. Ab 12. Februar gehe es im Kreisimpfzentrum auch mit den Zweitimpfungen los. Das Land liefere den Impfstoff dafür passgenau zur ersten Impfung. Proteste von Gegnern habe es zu keiner Zeit gegeben, sagt Laetsch.

Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam zeigt sich weiterhin "vorsichtig optimistisch". Seit drei Tagen liege die Inzidenz unter 100, die Altersstruktur der Betroffenen werde "moderat jünger". Nachdem vergangene Woche vermehrt Infektionen außerhalb von Familien bekannt wurden, spielen sich die Infektionsketten nun wieder zu 90 Prozent in Familien ab.

Mutationen auf der Spur

Und ist das Gesundheitsamt in der Lage, auch Infektionen mit Mutationen des Virus zu erkennen? Adam sagt, das man hierzu nach einem positiven Befund gezielt Tests von Reiserückkehrern in Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt untersuchen lasse – das sei ein "Extra-Service" im Kreis. "Weil wir es wissen wollen", so Adam. Zudem treffe die Kassenärztliche Vereinigung bei ihren Tests eine Auswahl, die auf Mutationen überprüft wird.

In Alarmbereitschaft

Die anstehende Fasnetszeit ist zwar keine wirkliche, man ist bei den Behörden aber dennoch in Alarmbereitschaft. So erklärt Thomas Seeger auf Nachfrage, dass in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden eine Allgemeinverfügung über Alkoholverbote an bestimmten Plätzen im öffentlichen Raum geplant ist. Das allgemeine Verbot war in der jüngsten Corona-Verordnung gekippt worden. Im Kreis will man allzu übermütige Fasnetsfans nun gleich im Vorfeld in de Schranken weisen.