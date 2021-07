1 Die Inzidenz verharrt seit zwei Tagen bei 7,1. Foto: peshkova-stock.adobe

Die Inzidenz hat sich am Wochenende auf 7,1 erhöht.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Lag sie am Freitag noch bei 5, stieg der Kennwert am Samstag laut Corona-Lagebericht des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg auf 7,1, dort verharrt er auch am Sonntag. Laut Dashboard des Landratsamts gab es in den vergangene sieben Tagen zehn Neuinfektionen mit SARS-CoV-2, das sind vier Fälle mehr als noch am Freitag. Insgesamt sind 16 Fälle aktiv, Stand Samstag, 24. Juli.