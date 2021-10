1 Das Coronavirus sorgt im Kreis für eine steigende Inzidenz. Foto: Pixabay

Die Inzidenz für den Kreis Rottweil klettert übers Wochenende leicht nach oben.















Kreis Rottweil - Wie das Landesgesundheitsamt in seiner Statistik am Sonntagnachmittag veröffentlichte, liegt sie für den Kreis bei 117. Am Samstag lag die Inzidenz bei 109,9. Seit Freitag kamen 27 weitere Covid 19-Fälle hinzu. Die Anzahl der gemeldeten Fälle in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 164. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landratsamt, Stand Samstag, mit 1,98 an.