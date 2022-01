1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil sinkt. Foto: © peshkova – stock.adobe.com

Der aktuelle Lagebericht des Landesgesundheitsamtes weist für den Kreis Rottweil eine sinkende Inzidenz aus: Bei 291,8 liegt der Sieben-Tage-Wert am Sonntag, 2. Januar.















Kreis Rottweil - 296,8 an Silvester, 291,8 an Neujahr und 286,1 am 2. Januar – diese Werte für die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Rottweil aus. Natürlich sind für die Zahlen durch die Feiertage und das Wochenende die Aussagekraft zu hinterfragen. Die jüngsten verfügbaren Zahlen für die einzelnen Kommunen im Landkreis stammen noch vom 30. Dezember. Die Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis beträgt am 2. Januar 280, für den Landkreis Tuttlingen 271 und für den Zollernalbkreis 309,7. Für den Ortenaukreis ist ein Wert von 280,9, für den Kreis Freudenstadt von 286,4 ausgewiesen.